War-saxaafadeed ka soo abxay Ergooyinka Beesha Caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa fariin adag loogu direy shirka Hoggaanka Madasha Qaran ee ka socda Muqdisho.

War-saxaafadeedka ayaa ka soo baxay ergooyinka Qaramada Midoobey, Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD, Itoobiya, Talyaaniga, Isweden, Midowga Boqortooyada iyo Mareykankanka.

Qoraalka ka soo baxay Beesha Caalamka ayey ugu baaqeen Hoggaamiyaasha Madasha Qaran in ay qabtaan doorasho ku fadhida daah-furnaan, Isla-xisaabtan iyo sharci.

Beesha Caalamka ayaa sheegtay inay si dhow ula socdeen howsha Guddiga Madaxa banaan ee Xalinta Khilaafaadka, iyo wararka la xariira in wax isdaba marin khatar ah oo dhacdey mudadii lagu guda jirey hanaanka doorashada, sida iyadoo la sameeyey laaluush, cabsi galin, afduub, iyo iyadoo lagu takri-faley ergada lasoo qorey laguna guul dareystey in loo hoggaansamo sidii loo baahnaa in loo raaco hanaanka qoondada kuraasta dumarka.

Warka Daneeyaasha oomaaliya ayaa lagu dalbadey in sharaxaad laga bixiyo sida 24 kursi oo markii hore la galiyey in dib u eegis lagu sameeyo oo ay Guddiga Xalinta Khilaafaadkaku soo koobeen 11 kursi.

Beesha Caalamka ayaa sheegtay in Guddiga Xalinta Khilaafaadka ay masuul ka yihiin in ay soo bandhigaan xaqiiqda iyo sida looga saarey kuraasta qaarkood, qaarkoodna looga diidey liiska dib ugu celinta doorashada.

Xubnaha Beesha caalamka waxaa kale oo ay xaqiijiyeen hoggaamiyaasha Madasha Qaran iyo Guddiga Xalinta Khaliifaadka kala aragti duwaanshiyahooda aanan la daah-rogin ay noqonayaan kuwa gundhig u noqda go’aan ka gaarista natjiiada doorashada ee waxba kama jiraan lagu tilmaamey ee dib loogu noqonayo.

Waxaa jira warar sheegaya in Hoggaamiyaasha Madasha Qaran ay waxba kama jiraan ka soo qaadeen 11 kursi oo Guddiga Khilaafaadku sheegeen in dib loogu noqonaayo oo aan lo marin waddo sharci ah, taas oo wel-wel gelisey beesha caalamka, waxaana Beesha Caalamku ku goodisey in ay arrintan u gtudbinayaan fadhi deg-deg ah oo Qaramada Midoobey Soomaaliya ka yeelanayo.