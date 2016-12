Mashruuca ESOLT ee Hoosyimaada Midowga Africa Qaybtiisa Xoolaha iyo Wasaarada Xanaanada Xoolaha Puntland ayaa magaalada Qardho tababar ugu qabtay Bulshada Qaybaheeda ku howlan ka ganacsiga Xoolaha gaar ahaan haweenka iyo raga iibiyo xoolaha sidoo kalena ka shaqeeya Saylada Xoolaha iyo kawaanada Magaalada.

Tababarkan oo inta badan ku saabsanaa kordhinta ganacsiga iyo dhoofka xoolaha, helida xoolo tayaysan oo caafimaad qaba ayaa waxa siwadajir ah u soo agaasimay islamarkaana fulinayay Mashruuca ESOLT ee Qaybta ka ah Midowga Africa Qaybtiisa Xoolaha iyo wasaarada Xanaanada Xoolaha Puntland waxana maalgalinayay Midowga Yurub, intii uu socday tababarka waxaa ka hadlay Dr. C/rizaaq Jaamac Maxamuud oo ah xiriiriyaha mashruuca ESOLT ee gobolada Puntland isagoona xusay muhimada tababarkan uu u leeyaha dadka ku howlan ka ganacsiga xoolaha Dr. ka ayaa sidoo kale xusay in wasaarada xanaanada xoolaha Puntland ay kala shaqeeyaan mashruuca horumarinta ganacsiga xoolaha kaasoo uu sheegay inuu qayb ka yahay tababarkan ay ku qabanayaan magaalada Qardho.

Maamulaha Xanaanada Xoolaha ee degmada Qardho C/casiis khaliif Yuusuf, isuduwaha wasaarada Xanaanada xoolaha gobolka karkaar iyo qaar kamid ah kasoo qaybgalayaasha ayaa sido kale sheegay in tababarkan halka maalin soconaya uu yahay tababar loo baahnaa oo wax badan ka bedeli doona tayada caafimaad ee xoolaha keeni karana in la helo xoolo caafimaad qaba, masuuliyiinta ayaa sidoo kale sheegay in dadka ka ganacsada xoolaha ay alaaba eegaan baruurta iyo hilibka saaran neefka ee aysan eegin caafimaadkiisa taana looga bixi karo oo kaliya inuu yimaado wada shaqayn dhab ah oo dhexmarta dhakhaatiirta xoolaha iyo dadka ka shaqaysta ka ganacsiga xoolaha

Tababarkan ayaa la xiriirta tababaro ay si wada jir ah Puntland uga fulinayeen Mashruuc Esolt iyo wasaaarada xanaanad xoolaha kuwaaso lagu tayaynayo caafimaadka xoolaha laguna kordhinayo dhoofka xoolaha soomaaliyeed xili dhawaan dhoofka xoolaha ay soo wajahday xaalad adag taasoo timi kadib markii dowlada Sacuudigu sheegtay inay joojisay xoolihii uga iman jiray soomaaliya sababa caafimaad aawadeed.