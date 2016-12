Ciwaanka maqaalkan ma aha ujeedadu in aan dadka la baro mudane Cumar magaciisa , waayo waaba raysulwasare waana la wada garanayaa laakiin waxaan ula jeeda muxuuu qabtay intuu siyaasada ku jirey, muxuuse u taagan yahay hada maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta madaxweyne. Cumar waxaa magacaabay markii ugu horeeysey xilkan uu hada hayo madaxweyne SHEIKH SHARIIF markii lagu doortay shirkii jabuuti,

Waqtigaas waxaa dalka ka taagnaa marxalad aad u adag iyo khilaaf balaaran kaas oo lahaa labo raad.

1.Waxaa iskhilaafay daawladii markaa jirtey ee ku meelgaarka ahaayd oo madax weeyneheedii iscasiley aadna u kala qaybsantay.

2.Waxaa iyana aad isu qilaafay kooxihii mucaaradka ahaa ee maxkabaduhu hormuudka u a haayeen,oo sadex koox u qaaybsamay. sidaas aawadeed maahaayn wax fudud in arin baaxadaaleh maaraayn dhaqso ah loo helo. waxaa intaas sii dheeraa baarlamaan 550 qof ah oo kooxo badan ka kooban. mudane cumar oo ahaa nin aad u degen, dhegeeysi badan, ixtaam iyo dulqaadna ku darsaday wuxuu labadii kooxood ee dawladu ka koobnaayd ku dadaaley kana dhigay hal koox oo isku team ah.

Wuxuu wajahay labo caqabadood oo waaweeyn oo kala ah, dalka oo intiisa badan u gacan galay kooxo xagjir ah iyo daawlada oo aan haaysan wax dhaqaale ama cudud bacdal dadaal iyo xeeladaayn badan wuxuu ku guuleeystey in uu dhiso xiriir dibadeed si uu u helo wado uu ku bad baadin karo dalka dawladuna hore ugu socon lahaayd.

Sanad iyo bar kadib wuxuu dhisay tiro fiican oo ciidamo ah, xamar iyo gobolada koonfureedba, isla markaana wuxuu soo helay wax uun dhaqaale ah oo lagu socodsiiyo haawlaha daawlada. wuxuu asaasay ciidamada maanta gacanta ku hayo kismaayo isagoo la kaashaday daawlada kenya. wuxuu kasbaday kalsoonida inta badan wadamada daneeya somalia.wuxuu isku tiilay isla markaana inta badan dhameeyey dastuurka ku meelgaar ka ah ee aan maanta haaysno.kadibna markuu arkay in waqtigu yaryahay wuxuu dejiyey qorshihii daawladnimadu ku sii socon lahaayd loogana bixi lahaa nidaamka ku meel gaar ka ah oo uu u arkayey mid dalka curyaaminaya, awooda daawladana xadidaya. wuxuu soo jeediyey in dalka loo sameeyo tubta qariidada, road map dastuuurkana lagu ansixiyo shirweyne maadaama aan afti dad weyne la qaadi karin. nasiib daro waxaa dhacday in madaxweeynihii waqtigaa ee shiikh shariif uu aad uga horyimi labo arimood oo kala ah in ciidanka kenya lagu tababaray aay jubooyinka ka haawl galaan. iyo in dasuurka shirweyne lagu ansixiyo wuxuuna ku doodey in aan dalka laga saari karin kumeel gaarka ilaa afti dad weyne laqaado, iyo in ciidanka kenya jooga la keeno xamar.waxaa kaloo u qorshaaysnaayd mudane shariif mudo korarsi. arimahaas ayaana noqday waxyaabaha aay aadka ugu kala fogaadeen madaxwenaha Iyo,RW,taas ayaana soo dedejisey iscasilaadii mudane cumar,

Laakiin ugu damaayntii waxaa laqaaday, dhabadii uu jeexay RW Cumar.shirweeynihii laqabay, dastuurkii lagu ansixi siduu sheegaayey, dawladii kumeel gaarkii laga saar. ciidankii kenya lagu taba baray jubaayinka ka haawl gale, qorshihiisiina wuxuu noqday mid la mahadiyey.,

Kadib wuxuu u haawl galay yagleelidii maamulka jubaland isagoo aan wax xil ah haayn markaa. wuxuuna ku guuleeystey in uu beesha caalimka oo saamaayn xoogleh kuleh arimaha soomaaliyaa in uu ka gado sida loogu baahan yahay maamul halkaa ka amba qaada.

Waxaa maamulka Jubaland dagaal xoogleh la galay daawladii dalka ka jirtey isla markaana ku tilmaantay mid aan sharci ahaayn, laakiin mudane cumar oo aad ugu xeeldheer sida loo xaliyo khilaaafaadka wuxuu markele hormuud u noqday sidii maamulkaa iyo daawlada loo heshiisiin lahaa. waana halkaa meesha aay isaga soo dhawaadeen isaga iyo madaxwene xasan shiikh maxamuud, taas oo ugu damaayntii keentay in loo magacaabo safiirka somalia ee USA.

Waxaay ahaayd arin mucjiso ah in dal mudo dheer ka maqnaa saaxada aduunka laga aqbalo saafiir dalka ugu weyn aduunka laakiin mudane cumar wax kayar sadex todobaad ayuu ka soo muuqday aqalka cad ee USA.markale ayaa madaxweyne xasan shiikh u magacaabay xilka RW,mudane cumar wuxuu wajahay baarlamaankii oo aad u kala qaaybsan.

Maamulada gobolada iyo daawlada oo aan isku fiicnaayn.wuxuu mudo gaaban ku mideeyey daawladii .wuxuu sifudud isagu xiray daawladii iyo maamul goboleedyadii. wuxuu markale dejiyey qorshaha maanta ee doorashada dadban, si loo helo matalaad ka balaaran tii hore cidii musuq maasuqdaa waa yeelkee la iskuma hayo in aay dhaanto wax hal qof iska qorto.wuxuu dhameeyey khilaafkii baarlamaanta dawlada dhexe iyo kii jubaland. wuxuu dhameeyey khilaafkii koonfur galbeed iyo jubaland.wuxuu dhexgalay colaad labo jeer ka aloosantay kalkacyo taas oo ahaayd wax aan sahlanaayn. wuxuu isku biimeeyey xabadii oo socota,taas oo allah ku guuleeyey. run ahaantii cumar ma aha qofka dadka ugu fiican mana ceebo la a laakiin soomaalida oo ah dad raadadkii dagaalada sokeeye weli hifanaaya isla markaana qabyaaladu miciyo adag ku yeelatay iima muuqdo siyaasi kaga macquulsan xiligaan adag,

Waana siyaasi aan xuduud qabiil lahaayn lana fariisan kara cidkasta sikasta oo aay u kalafogyihiin.si somali u yeelato dawladnimo kaamil ah waxaay u baahan tahay siyaasi booge dhaye ah, siyaasi aan u afduubnaaym deegaan gaar ah iyo koox gaar ah, siyaasi yaqaan taariikhda somalia iyo sooyaalkeeda. siyaasi yaqaan in wadada lamarayaa weli qodxo badan leedahay,isla markaana kala maaraayn kara qilaafka kala duwan ee weli dawladnimadeenu u dhutinaayso. wax qarsoon allah baa yaqaan laakiin ogaalkeey inta taagan ama rajada qabta hada siyaasigaasi waa cumar.

qore Abdinur Said Awmuse