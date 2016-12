Bayaan ka soo baxay Isbahaysiga RAJO ayaa lagu sheegay in ay soo dhawaynayaan isla markaana si buuxda u garab taagan yahay fariinta ka soo baxday Dowladaha Mareykanka iyo Igiriiska ee ku aadan arimaha doorshooyinka dalka Soomaaliya kuwaas oo la filayo in ay dhacaan dhawaan.

Waxa uu qornaa sidan hoos ku qoran:

December 29th, 2016 Bayankan waxaa manta soo saaray Isbahaysiga Rajo :

Isbahaysiga Rajo waxuu soo dhawaynayaa oo si buuxda u garab taagan yahay fariinta ( tweet) xafilgalka maraykanka ee Soomaliya oo la soo diray (shalay oo bishu ay ahayd Dec.28th, 2016 @US2SOMALIA) laguna xusay in “ In dawlada maraykanka ku adkaysanayso doorasho sharci ah in eey ka dhacdo Soomaliya; Musuqmasuqa daran oo eey gaystaan muwaadiniinta maraykanka ee ku nool degaamadda ka baxsan dalka maraykanka waxaa lagu ciqaabi karaa sharciga maraykanaka”

Inkastoo fariintaas (tweet) eey diirada saaraysay doorashooyinka hada ka socda gudaha Soomaliya waase talaabo wax ku ool ah oo cadaynaysa beesha caalamka walwalka iyo walaaca daran oo ka haysta eey noo dheer tahay murugada naga haysata sida loogu takrifalaayo awooda iyo sida eey u baahday musuq- maasuqa ka taagan Soomaliya.

Maadaama uu musq-maasuqu uu yahay arinka ugu wayn ee qalalaasaha dhalin kara, saas awgeed anagoo ka faaiidaysanayna fursadan waxaan ka codsanaynaa bulshada caalamka in eey la xisaabtamaan muwaadiniintooda ka qayb qaadatay musq-maasuqa iyo is daba maryeenta ka taagan Soomaliya , waxaan ka codsanaynaa dawlada maraykanka iyo bulshada caalamka in aysan magangalyo iyo cafis marna u fidin danbiyada eey gaystaan.

The following statement was issued today by the Isbahaysiga Rajo (the Rajo Coalition):

The Isbahaysiga Rajo (Rajo Coalition) welcomes and fully supports the U.S. MissionSomalia’s tweet (tweeted yesterday Dec.28th, 2016 @US2SOMALIA) that states that “US committed to a credible electoral process in #Somalia; grave instances of corruption by US citizens overseas are punishable under US law”.

Although this tweet addresses only the ongoing electoral process in Somalia it is a significant step that demonstrates the international community’s concerns and our deep distress at the abuse of power and the widespread corruption in Somalia.

Since corruption is a major driver of conflict we take this opportunity to ask the international community to hold accountable all of their citizens who participate in or engage in corruption in Somalia and request from the U.S. government and the international community that there should be no impunity for their crimes.

HALKAN KA DAAWO Wareysi Dr. Cabdicasiis Maxamuud oo ka tirsan Isbahaysiga RAJO.

Faafin: PN24