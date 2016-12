Kadib roobab lagu diirsada oo ka da’ay degmada Bandar-Bayla iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka karkaar ayaa waxaa tan iyo markii roobkaasi da’ay deegaanadaasi ku qulqulayay reer guuraa farabadan oo kasoo hayaamaya gobolada kala duwan ee dalka gaar ahaa Puntland iyo Soomaaliland waxana dariiqyada gala deegaankaasi gabi ahaanba xiray gawaarida candhameedlaha iyo gawaari kale oo sida reer guuraa soo maciin biday raxmada alle halkasi uu ku shubay,¬†gawaarida sida xoolaha oo maalmo ku silca wadada ayaa hadana taa waxa ay sababtay in wadooyinka ay buuxdhaafiyeen bakhtiga xoolaha oo laga tuuray gawaarida.

dadka deegaanka ayaa siwayn u soo dhoweeyay bulshada reer guuraga ee halkasi gaartay iyagoo ka caawinaya sidii ay u gaari lahaayeen goobaha naqa leh iyo waliba meelaha biyaha laga helo.

koox ka tirsan wasaarada Arimaha gudaha dowladaha hoose iyo horumarinta reer miiga Puntland gaar ahaan Agaasimaha waaxda qorshaynta wasaarada Juba Cali Nuur oo deegaanakaas la’isugu soo guuray tagay ayaa u kuur galay xaalada dadka iyo duunyada isagoo sidoo kale kulamo la qaatay bulshada halkasi ku dhaqan kulamadaa oo ku aadan sidii loo dajin lahaa dadkan soo hayaamay sidoo kalena loo soo dhowayn lahaa, deegaankana loogu wada noolaan lahaa nabad iyo amaan, agaasimaha ayaa mar uu ka hadlayay kulan uu la qaatay bulshada ayaa dadka deegaanka iyo maamulka degmada Bayla ku amaanay sida ay u soo dhoweeyeen dadka soo guuray.

Duqa degmada Bandar-Bayla Siciid Adan cali (Siciid Anteeno) oo sidoo kale qudhiisa ku sugan deegaankaasi ayaa bulshada ku amaanay sida ay u soo dhoweeyeen dadka walaalahooda ah isagoo dhanka kalena xusay in loo baahanyahay in raxmada rabi halkaasi ku shubay in loo wadaago si siman oo cidna aysan isku dayin inay si gaar ah wax u yeelato ama seeraysi samaysato, duqa ayaa ugu dambayn dadka ugu baaqay inay ilaaliyaan amaanka deegaanksi iyo waliba ugaarta islamarkana ay ka fogaadaan inay isku dayaan inay xaalufiyaan deegaanka.

Reer guuraagii u badnaa ee gaara deegaankaasi tan iyo murkii uu roobku da’ay ayaa wali waxaa deegaanka laga dareemayaa reer guuraa hor leh oo soo gaaraya deegaanka culayska iyo tirada reer miiga marka la eego waxa loo badinayaa in mudo bila aysan ku filnayn naqa deegaanka la’isku yimi.