Itoobiya oo soohdin la leh Somaliya, ciidamo badanina ka joogaan dalkeena ayaa sanadihii burburka ilaa iyo maanta dibindaabyo ku heysa Soomaliya iyadoo ay si xoogan ugu milmeen arimaha siyaasada dalka.

Sarkaal lagu magacaabo Gabre iyo Faarax Cabdulqaadir ayaa si weyn ugu shirkoobay inay danta Soomaaliyeed iyo dalkooda duleystaan.

Waxay geed dheer iyo mid gaaban ugu fariisteen burburinta qaranimada Soomaaliyeed iyo sidii Xasan Shiikh xukunkan ugu soo noqon lahaa mar kale.

Waxaa jira wel-wel xooggan oo laga qabo natiijada doorashadu in ay noqoto mid ay keentay farogelin shisheeye.

Itoobiya oo aan wax taageero ah ku lahayn doorashadii Xasan Sheekh ku soo baxay sanadkii 2012 ayaa la aaminsan yahay in ay sanadkan dul saartey awood xooggan sidii mar kale dib loogu soo dooran lahaa. Xasan Sheekh ayaa itoobiya ku waregeliyey in aan saaxiib kale u harin oo aan ka ahayn iyaga.

Itoobiya oo kamid ah dalalka loo yaqaan safka hore ayaa ka duwan dalalka kale ee qudhoodu faro-gelinta ku haya kuwaas oo leh dano kala duwan.

– In uu ballan qaadey in uu ka tanaasulayo dhulka Soomaaliya sheegan jirtey, xuduudkana laga saarayo dhamaan caalamadaha muujinaya in lagu muran san yahay.

Waxaa kale oo ay Itoobiya doinaysaa in ay xadka iyadu gacanteeda ku jeexato.

– In uu Qunsuliyad ka furaayo magaalada Jigjiga.

– In aanu dhiseyn ciidan Qaran ee Soomaaliyeed horeyna loo soo tijaabiyey.

– In uu burburin doono Heshiiskii Berbera Corridor ama kii shirkadda DW ay la gashey Somaliland

– In uu raysalwasaare ka dhigi doono qof ka tirsan sirdoonka Itoobiya.

-Waxyaalaha Xasan sheekh u saxiixay Itoobiya waxaa ka mid ah

1.Dekeda Muqdisho .

2.Garoonka Diyaaradaha Aadan Cade.

3.Madaxroiyada Soomaaliya Villa Soomaliya.

4.Tababarida Ciidamada Soomaaliya.

– Itoobiya oo aaminsanin Xasan Sheekh la soo tijaabiyey oo uu yahay qof halkeeda Soomaaliya ku hayn kara.

Qodobadan iyo kuwo badan ayaa si weyn loo hadal hayaa ee Itoobiya ku dooneeyso in mar kale lagu doorto Xasan Sheekh, waxaase taas run ama been ka dhgi kara Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee iyagu doorashada iska leh.

