Beesha wadal muge oo kamid ah beelaha daga gobolada Puntland iyo soomaaliyaba ayaa maanta kulan ay kuqabteen magaalada bosaaso waxa ay ku soo dhaweeyeen soojeedintii madaxweynaha dowlada Puntland ee ahayd inlafuro kuraasta xildhibaanada baarlamaanka Puntland laguna soodaro beelaha kamaqan xubnihii ay kulahaayeen.

kunakan ayaa waxaa ka soo qaybgalay Nadadoonada, Cuqaasha, Ganacsatada ,dhalinyarada iyo Siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada beesha.

Caaqil maxamuud salaad oo ugu horeen madasha kahadlay ayaa sheegay in beeshada aya taagarayso hadalkii madaxweynaha loona baahanyahay in beelaha kale ee sadkooda uu maqanyahay ay uistaagaan sidii ay xuquuqdooda uraadsan lahaayeen .

injineer Maxamed xuseen cali oo ayaa sheegay in maanta lataaganyahay waqigii ay beeshu raadsan lahayd xuquuqdeeda waxaana uu dowlada uu faray in beeshu ay codsanayso oo kaleiya wixii ay xaqa ulahayd.

Aqoonyahan qaasim maxamed yuusuf oo isna madasha hadal ka jeediyay ayaa sheegay in qaar kamid ah madaxda Puntland ay tusaale usooqaataan qodobka 60 naad ee dastuurka Puntland oo dhigaya inbaarlamaanka Puntland Afti looqaado oo lagu furi karo oo kaliya in afti dadweyne lahelo kaas oo uu sheegay in uu yahay qodob fashilmay.

Hadaba hoos ka dhagayso Warbixinta uu ka diyaariyay Wariye xasan heykal

Hadaba kulanka kadib Beeshu waxa ay soo saartay bayaan waxaana uu uqornaa sidan hoos ku xusan.

DAWLADA PUNTLAND EE SOOMAALIYA

KU: Madaxwaynaha Dawlada puntland

KU:Madaxwayne ku-xigeenka puntland

KU:Gudoonka Barlamaanka iyo xubnaha xilibaanada puntland

KU: Wasaarada cadaalada puntland

Og: Isimada puntland

Og: Maxkamada sare ee dawlada puntland

Og: Dawlada federaalka ee Soomaaliya.

Ujeedo: Baaq Beesha Wadalmoge ku soo dhowaynayso soo jeedinta madaxwaynaha pl in la furo xilibaanada puntland beelaha ka maqana xaqooda loogu daro

Mudane Madaxwayne,

Waxaan kaaga mahadnaqaynaa hormarka aad dalkaan gaarsiiseen iyo sida aad u fulisay balan qaadkaagii xiligii ololaha qaybta dhimana aad gacanta ku hayso sidii aad u fulin lahayd, waxaan kale oo si xoog leh u taageeraynaa una soo dhowaynaynaa soo jeedintaada in la furo Barlamaanka puntland oo xubno loogu daro beelaha aan matalaada ku lahayn ee aanu ka mid nahay.

Waxaan halkaan idiinku soo gudbinaynaa deegaanada beesha Wadalmoge ee Majeerteen Degto, meesha ay kaga jirto beeshu canshuur bixinta dalka iyo Khayraadka ma guuraanka ah oo ay leeyihiin iyo nuxurka baaqeena.

 Deegaanka Beesha Wadal moge degto.

 Gobolka Bari

 Gobolka Mudug

 Gobolka Nugaal

 Gobolka Karkaar

 Gobolka Gardafuu

 Canshuur bixinta.

Beesha Wadalmoge ee Majeerteen waa beesha labaad ee ugu canshuur bixinta badan beelaha puntland ee wax kala soo dega ama ka dhoofsada (export &import) Dekada Bosaaso.

 Khayraadka beeshu leedahay ee u gaarka ah Dawlada iyo shacabka puntland u baahan yihiin.

a. Maydi

b. Beeyo

c. Dhuxul dhagax oo talyaanigii uu ka qodi jiray degaanka beesha hadana ay danaynayaan aduunka oo dhan.

d. shidaal calaamadsan

e. Bad cas iyo tan hidiya

f. Beero sida Tirta iyo qudaar

g. Dhul beereed

h. Biyo dur dur ah

i. Macaadiin kala duwan oo qaali ah

j. Xabag macaanta

Baaqa beesha Wadalmoge.

1. Waxaan taageeraynaa soo jeedintii madaxwaynaha dawlada puntland ee ahayd in barlamaanka puntland la furo looguna daro beelaha ka maqan oo aan metelaada ku lahayn hada.

2. In la iska ilaaliyo diidmada furitaanka xilibaanada barlamaanka puntland haday dhacdana sababi karta dhibaato cusub oo aan hada jirin oo salka ku haysa nacayb iyo xaqiraad.

3. In Barlamaanka la furo oo lanoo ku daro xubnihii nagu meteli lahaa iyo beelaha nala mid ah oo dulman.

4. In xilibaanada puntland iyo gudoonkoodu ay taageeraan soo jeedinta madaxwaynaha ee furitaanka xilibaanada iyagoo ilaalinaya cadaalada iyo midnimada shacabka reer puntland ee dulman oo aan metelaada lahayn oo ay ayagu udhaarteen.

5. In isimada iyo cuqaasha puntland taageeraan soo jeedinta madaxwaynaha taas oo ka turjumaysa cadaalad.

6. Waxaan ugu baaqaynaa beelaha aan ku lahayn xubno xilibaanada puntland in ay dareenkooda muujiyaan iyo in beelahaas kulano degdeg ah isagu yimaadana si ay u difaacaan xuquuqdooda sharcigaa ee ka maqan.

Gabo gabadii,

Beeshu waxay rajaynaysaa in cadaaladu shaqayn doonto dulmiguna hari doono.

ILAAHOOW CADAALADA U HIILI.

Odayaasha Saxiixay.

1. Suldaan maxamed muuse siciid ( calool-gaale)

2. Caaqil maxamud salaad c/dale

3. Caaqil faarax mire jibriil

4. Nabadoon yuusuf ciise yuusuf

5. Nabadoon Maxamed maxud yuusuf

6. Nabadoon axmed cali siciid

7. Nabadoon maxamed siciid

8. Nanadood xasan maxamud muuse

9. Nabadoon cabdi jaamac dhiisi

10. Ganacsade nuur c/hi diirye

11. Ganacsade burhaan bashiir maxamed

12. Ganacsade c/qadir maxamud soo doog

13. Ganacsade cawil ducaale xasan

14. Ganacsade ciise muuse xuseen

15. Ganacsade c/qaadiy yuusuf galti

16. Ganacsade kayse cabdi koodbuur

17. Ganacsade daahil filfil gabood

18. Ganacsade deeq maxamud salaad

19. Ganacsade c/qaadir sangoor

20. Gnacsade khadar maxaed cali

21. Ganacsade ducaale aadan maxamed

22. Dr.cismaan xuseen cali

23. Mr. Qaasim maxamed yuusuf

24. Mr.c/qaadir maxamed muumin

25. Mr.c/wali nuuse aadan

26. Mr. Cismaan maxamed yuusuf

27. Mr.c/nuur maxade muuse

