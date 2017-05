Macadka sooyaal instute ee xaruntiisa magaalada bosaaso ayaa maanta waxaa ka qalinjabiyay dufcadii sadaxaad ee ardayda wax ka barata machadka sooyaal oo gaaraysay 185 arday oo bartay maadooyinka kala ah luuqada, Caafimaadka iyo Saxaafada.

Munaasibada oo ka dhacday hoolka wayn ee jaamacada bosaaso ayaa waxaa ka sooqaybgalay maamulka saree ee macadka sooyaal maamulka jaamacada bosaaso wakiilo kasocday macaahida kuyaala magaalada bosaaso Agaasinka wasaarada warfaafinta ee gobolka bari isimo ganacsato iyo waalidiintii dhashay ardaydii maanata ka qalin jabisay macadka Sooyaal .

Maamulaha guud ee macadka Sooyaal instute Ustaad Maxamuud Maxamed cismaan ayaa sheegay in mudadii ay ardayda waxbarashadooda ku jireen ay helayeen ardayda tabaro iyo talooyin joogta oo ay ka helayeen macalimiintii gacanta kuhaysay in khabiiro kuxeeldheer madoyinka ay barteen mudadii ay waxbarashadooda kuguda jireen.

Maamulaha ayaa ugu danbeen umahadceliyay maamulka sare ee jaamacada Bosaaso oo kumartigaliyay Macadka Sooyaal una suuta galiyay in ay ku qabsadaan xaflada qalinjabinta ardaydan hoolka wayn ee jaamacada Bosaaso .

sidookale waxa uu umahadceliyay maacalimiintii iyo waalidkii kusoo tabcay ardaydan mudadii ay waxbarashada kujireen.

Gudoomiyaha Jaamacada bosaaso barafasoor C/wali C/raxmaan Gayre ayaa ardayda kula dardaarmay in ay aqoontii ay barteen ay kula noqdaan bulshadii ay ka yimaadeen waxaan uu aradyada ubalanqaaday in jaamacada bosaaso markasta ay garab taagantahay ayna ku soo biiri karaan jaamacada .

Xildhibaan Axmed oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee dagmada bosaaso oo hadal ka jediyay munaasibada ayaa sheega in ardayda jiilkan joogata ay ka fursad fiican yihiin jilashii hore ee uu isagu kamid ahaa waxaana uu nasiibdaro uu ku tilmaamay wax laga xumaadana ay tahay in ardaydii dalka waxubaratay mudana lagu soo tabcaayay dalka ay ka tahriibaan taas oo uu sheegay in ay uurkutaalo kunoqotay waalidiintii ku soo tacab iyo tiirbeelay wuxuuna ugu danbeen kula dardaarmay ardayda in ay dalkooda ay aaminaan .

Axmed maxamed oo kuhadlaayay magaca iyo maamulka fishin international ayaa sheegay in Mcadka sooyaal iyo Fishin ay yihiin bahwadaag waxaan u madasha uu ka balan qaaday in macadka Fishin international ay ku deeqi doonaan sanad waxbarashadeedka 2017- 2018 laba arday oo ay siin doonaan waxbarasho dalka dibadiisa ah.

Suldaan nuur Maxamed jaamac yuusuf oo kamid ahaa isimada dhaqanka ee munaasibada kahadlay ayaa ardayda iyo waali jaamacada iyo dowlada ugu baaqay in il gaar ah ku egaan macadka Sooyaal oo ah macad soo saaray arady farabadan oo baratay xirfadaha Caafimaadka, Luuqada Saxaafada ,wuxuuna ugu danbeen ardayda kula dar daarmay in waxbarashadooda inta dhiman ay dhamaystaan.

Agaasimaha waaxda isgaarsiin iyo warfaafinta iyo hidaha iyo dhaqanka Maxamuud warsame fuube ayaa sheegay in maamulaha macadka Sooyaal mudane Maxamuud Maxamed cismaan in ndowlada Puntland in dho dheer ay uyelato una mahad celiso maadaama uu soo saaray Arday farabadan oo macadka Sooyaal ka qalinjabisay waxaana u inataasi kudaray hadalkisa in dowlada Puntland wax taakulo ah ay san kudarsan macadka waxuuna goobta kabalan qaaday in ardaydii kaqalin jabisay macadka gaar ahaan Ardaydii baratay saxaafada wasaaradu ay shaqooyi uraadin doonto.

gabagabadii waxaa madasha kahadlay qaar kamid ah Ardaydii maanta ka qalinjabisay macadka sooyaal waxayna ka marakaceen in sifiican oo hagar la,aan ah ay wax uso bareen maamulka iyo macalimiinta waxka dhigta macadka sooyaal mudadii lixda bilood ahayd ee ay waxbarashada ku howlanaayeen.

Macadka Sooyaal oo furnaa sanad dugsiyeedkii sadaxaad tan iyo marki la aasaasay macadka 2014kii bishii Septemper ayaa maanta waxaa ka qalin jabiyay dufcadii sadaxaad oo gaaraysay 185 arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho waxaana horayna macadka uga qalin jabiyay labo dufcadod oo hore taas oo wadarta guud ee Ardayda macadka sooyaal ka qalinjabisay ka dhigaysa 439 Arday Mudadii sadaxda sano ahayd ee uu macadku jiray.

gaba gabadii waxaa halkaasi shahaadooninkii ay mutaysteen lagu gudoonsiiyay Ardaydii maanta ka qalin jabisay macadka sooyaal waxaana gudoonsiiyay maamulka macadka iyo mas,uuliyiintii ka sooqaybgashay xaflada.

Dhagayso-

http://puntlandnews24.com/wp-content/uploads/2017/05/SOOYAAL-CODKA-.mp3

Sawiro-



Xasan Heykal PuntlandNews24.com