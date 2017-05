Muqdisho, 24-May-17–Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo weheliyo Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Adem, Wasiirro, Xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa maanta kormeer ku tagey xerada Ciidanka Cirka ee degaanka Balli Doogle ee gobolka Shabeellaha Hoose.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa la dardaarmey Ciidamaddii ku sugnaa xerada ee loo diyaariyey dib u xoreynta goobaha ay ku sugan yihiin Shabaab ee gobolka Sh. Hoose, isagoo ku ammaanay Ciidamadda dadaalada dheeradka ah iyo howlgalladda lagu dabar-goynayo kooxda Al Shabaab.

”Waxaan aad iyo aad ugu qanacsanahay isbeddelada iyo fir fircoonida Ciidamadda Xoogga iyo waliba sida geesinimada leh ee u dagaalamayo askariga Soomaaliyeed”ayuu yiri R.W Kheyre.

Mudane Xasan Kheyre ayaa kula dardaarmay Saraakiisha iyo Ciidamadda Xooggga dalka inay ilaaliyaan Karaamada Umadda Soomaaliyeed “ haddii aan rabno in aduunka qiimi kulahaano Qarannimaddii Soomaalyeedna si buuxda u soo celino, waxay ku xiran tahay Ciidanka, Ciidankuna in uu sharaf yeesho waxay ku xiran tahay in shacabka la dhowro lagana ilaaliyo kuwa cadowga ku ah. Xukuumadduna waxay xoogga saari doontaa in bil walba ay helaan xuquuqdooda, horeyna waan u bixinay mushaaraadka.”ayuu yiri.

Ra’iisul Wasaaraha waxaa uu si gaar ah mid mid ula hadley ciidankan ka qeyb qaadan doona howlgalka lagu sugayo amniga Caasimadda iyo deegaanada ku xeeran, si gaar wuxuu u sheegay in ciidamadani oo gaaraya1,600 oo askari ay ka sifeyn doonaan meelaha ay ku dhuu-maaleysanayaan cadowga shacabka Soomaaliyed ee gobolka Shabellaha Hoose.

Ugu dambeyntii wuxuu kulan la qaatay Saraakiisha Ciidamadda Xooga Dalka waxayna ballan qaadeen kor u qaadista akhlaaqada Ciidamadda iyo ilaalinta xaqdhowrka shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dar-dargelinta howagalladda dalka looga xorreynayo Kooxaha argagixisada.

DHAMAAD

Xafiiska Warbaahinta iyo Xiriirka