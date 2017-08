Kismaayo, 1 Agoosto 2017 Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta booqday Xeradii hore ee Ciidamada Cirka ee ma dhamaato halkaas oo maalmahan uu tababar uga socday Ciidamo katirsan Darawiishta Jubbaland isla markana looso gabagabeeyay ayna ku jiraan u diyaar garowgii ugu danbeeyay ee ay ugu dhaqaaqi lahayeen hawlgalada ay Al-Shabaab kaga xoraynayaan Gobolka Jubada dhexe iyo qaybo kamid ah Jubada Hoose.

Madaxweynaha ayaa Askarta ku amaanay siday ay ugu dulqaadanayaan duruufta adag ee wadanka ka jirta isagoo sheegay in aan waxba laga hagran doonin isla markana ay Dowladu dhabarka isaga jabin doonto sidii ay xuquuqdooda mar walba u heli lahayeen.

Mudane Axmed Maxamed Islaam Madaxweynaha Jubbaland ahna Taliyaha guud ee Ciidamada qalabka sida wuxuu sheegay in daacadnimo looga baahan yahay isla markana ay masuuliyad adag saran tahay Ciidamadan oo looga fadhiyo in ay deegaanka ka xoreeyaan koox uu sheegay in ay marayso marxalad burbur iyo kala yaac ah oo u baahan oo kaliyah in la is raaciyo.

“Hadii aad idinku daacad u noqotaan Dalkiina oo aad u dhabar adaygtaan dagaalka aan cadawga kula jiro waxaa dhab ah in aan ka maarmayno Ajinabi iyo Ciidan shisheeye” ayuu yiri Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam.

Dhinaca kale Madaxweynahu wuxuu sheegay in Dowladu ay bil walba diyaar la tahay mushaarka iyo gunooyinka Ciidanka si taas lamid ahna looga baahan yahay in waajibaadka saran ay kasoo baxaan.

—DHAMMAAD—

