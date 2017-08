Durba waxaa soo ifbaxay in gilgilashadii baarlammaanku xaqiiqdii noqotay baroortu orgiga ka wayn, iyo in dano gurracan oo aan shacabka loogu danaynayn laga lahaa rididdii xukuumadda. Waxaa caddaatay in labadii gole oo isla xisaabtanka la isugu miisaamay heshiiyeen, oo qolo waliba danteedii gaartay, danta kaliya oo meesha ka maqanse noqotay tii ummaddii xilka loo hayay, oo iyadoo daallan, duruufaysan, abaar kasoo doogna ah dusheeda lagu macaashayo. Waxay xaajo kusoo ururtay col ku dhac oo tuugo kuu ciidamisay. Ninkaad xil ama xoolo u dhiibatid oo ku dayaca waxaa kaaga xanuun badan kaad ku aammintid kuula xisaabtankiisa oo ku gaba, ku khiyaama amaba labadaba isku darsada.

Waa yaabe Baarlammaanku Xukuumaddii ay rideen waxqabadkeeda ma waxaa la tusay markay rideen kaddib. 47 mudane baa markii hore ridday, markii danbane 61 baa gacan-taag dheer ku ansixisay golihii wasiirrada oo aan isbaddal ka muuqan. Dharaar cad bay rideen oo khaladaadkeeda arkeen bulshadana u sheegeene, ma habeen mugdi ah bay wanaaggeeda arkeen. Sidee loo tusay, afkee ama fartee lagu fahamsiiyay, sowtay ku sababeeyeen riditaankeeda xil gudasha la’aanta. Mise dhowr-ka qof oo la reebay bay xukuumadduba ahayd? Sow dhowrka qof oo la reebay haddii loo jeeday gaar looguma yeeri karin goluhuna xasaanaddana kalama noqon kirin haddii loo baahdo. Dadku waxay iswaydiinayaan haddii heshiisyada xukuumaddu gashay ama xeerarka kale oo ansixinta loo rabay ay dhammays iyo xalaal wada yihiin maxaa keenay in xoolo lagu bixiyo si xildhibaannada looga fujiyo. Haddaan heshiisyada iyo xeerarka wax ka qaldanayn in laaluush lagu xiro waa xadgudub, haddii wax ka dhimanayeenna in laaluush lagu sii daayo waa xad gudub kale. Tan danbe baana dadku usii walwal badan yihiim. Calooshadaada ciirin looma qariyee, haddii waxaa xukuumaddu baarlamaanka ka fujisay aysan wada saxnayn sow wax shacabka ku maqan, ama wax ka maqan maaha? Dhanka kale waxaa nasiib darro noqotay in waxyaalahaasi dhacayeen iyadoo Puntland looga diyaar garoobayo xuska sannad guuradii 19-aad ee aasaaskeedii. Waxaa dad badan niyad jab iyo saluug ku keeenay meesha la joogo iyo hab dhaqanka dowladnimo ee muuqdaa. Waxaa Kaloo Nasiib Daro ah in ay maanta Isimada Puntland ay taariikh uguli Doonto in Xildhibaanadii ay soo Xuleen in ay noqdeen maanta Xaaraan quutayaal. Puntlandnews24