Waxaa dalkaan Sweden booqosho ku yimid Wasiirada Migration-ka ee Dalka Norway, Haweeneyda lagu magacaabo Sylvi Listhaug oo kan tirsan Xisbiga Cunsuriga ee Dalka Norway, Xisbigaas oo lagu magacaabo Fremskrittsparti. Haweeneydaas waxay ku biloowday socod ulajeedo leh Xaafada ay deggen yihiin Somalida ku nool Stockholm gaar ahaan xaafada Rinkeby,

Waxaa ay ka laheed ujeedo socdalkeeda oo ah, in ay been iyo waxaan jirin ka sheegto dadka somaaliyeed oo ku nool Rinkeby, Haweeneydaas oo markii ay booqashadeeda u dhamaatay, soo qortay Maqaal ay aad ugu ceebeyneyso Xaafada ay somalida deggen tahay oo ay ku sheegtay meel aan ka jirin nidaam, oo fowdo iyo hoy dabiilayaal ah, oo aysan Poliska awood u lahayn in wax ka qabtaan. Beenta intaas leég ayay soo qoraty, Qofkii Yaqaan afka iswidhishka maqaalkeedii halkaan hoose ayuu ka akhrisan karaa. http://www.aftonbladet.se/debatt/a/GdBK4/svensk-asylpolitik-ett-totalt-misslyckande

Xildhibaan Kahin Enow ayaa u dul qaadan waayey in aan ka aamuso bahdilida lagu sameeyey somalida iyo xaafadaha ay ku nool yihiin, sidaas darteed waxaan ka qoray Maqaalo oo ay soo xigteen Wargeysyada ugu af dheer Dalkaan isweden.

Waxaan ku iri, Naagtaan ah Wasiirada Migration-ka ee Norway, horta waxaan u sheegayaa in ay Dalka Norway dhibaatooyinka ka jira ay xaliso, oo aysan dalkaan Sweden waxa ay u aflgaadeyso ay tahay gardarro iyo been. Haweeneydaan oo ka tirsan xisbiga cunsuriga ee Norway waxa ay u timid Sweden in ay been abuur ka sameyso, oo ay tiraahdo qaxootiga dhibaato mahee wax kale ma wataan, oo ay dadka Norway cabsi geliso, si ajendaheeda doorashada Norway ay u hesho cod badan,

Waxaan ku iri hadii waddan qajilaayo waxay ahayd idinka Norway ah in aad qajishaan ileen waxaa idinka ka dhashay ninkii Xasuuqay 84 dhalinyaro iyo caruur iskugu jirta , caruurtaas oo ka tirsanaa Dhalinyarada Xisbiga Shaqaalaha Norway, Ninkaas Xasuuqa xun geeystay waxaa magaciisa la yiraahdaa Anders Behring, Breivik, Waxaa kale oo tilaamay in Qaxootiga jooga Sweden ay yihiin dad aqoon leh, oo tusaale ahaan Takhaatiirta ka shaqeysa isbitaalada , 10-kii Takhtar ah ba , 4 ka mid ah waa qaxooti asalkooda..

Qofkii yaqaan afka iswidhishka halkaan ka akhriso maqaalada aan ka qoray naagtaan Wasiirka Migration-ka Norway

