“1- Waxaa la isku wada raacsan yahay in dhiibista Qalbidhagax ay tahay goaan ay soo karkariyeen Rw iyo taliyaha nabadsugidda. Waxaa goaankaa ku wehliyay Agaasimaha guud ee Madaxtooyada. Madaxweyne Farmaajo isagoo ku qanacsan rayiga saaxiibadiis ayuu oggolaaday kadib markii loo sheegay in aan dawladda Itoobiya laga diidi karin dalabkaan.

Suaasha ugu badan ee uu qabay Farmaajo waxay ahayd in arrintan la qarin karo iyo in kale, saaxiibadii waxay ballan qaadeen in la qarinayo.

2-Itoobiya lagama dalbanin inay soo qorto eedeyn sharciyeed iyo codsi toona si loogu dhiibo Qalbi dhagax, waxaa dayaarad loo saaray Baydhabo oo ay sirdoonka Itoobiya kula wareegeen.

3- Waxaa jiray ballan ah in Farmaajo ka qaybgalo shir IGAD ay leedahay oo loo ballansanaa khamiistii 31/8/2017. Waxaana la filayay in halkaas uu ka dhaco kulan madaxeed, sidoo kalena Farmaajo uu kula kulmo madaxda Itoobiya. Waxaana la baajiyay safarkii madaxweynaha kadib markuu sanbalooshe si lama filaan ah u sheegay in dawladiisa ay dhiibtay Qalbidhagax.

4- Markiiba waxaa billowday welwel sida loo qancin karo dadka Soomaaliyeed. RW khayre iyo Taliye Sanbalooshe

waxay billaabeen inay la xiriiraan Itoobiya oo ay ka codsadaan inay ka furdaamiso arrinta dhankeeda. Itoobiya oo dawlad guun ah, waxay caddaysay in qalbidhagax oo urur argagixiso ka tirsan ay dawladda soomaaliya u soo gacan gelisay. Markii ay ku bateen codsiyada RW Khayre iyo Sanbalooshe ayeey gabadh ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda sheegtay in ” qalbidhagax isagu doortay inuu isa soo dhiibo oo ay dawladda Soomaaliyana fududeysay”. Xoogaa nafis ah ayeey dawladda soomaaliya heshay, waxayse noqotay daliil aan ku filnayn in dadka soomaaliyeed lala hortago. Waxaa mar kale laga codsaday itoobiya inay ku caawiso dawladda Soomaaliya dokumentiyo caddeynayo in wadahadal ay kula jirto Qalbidhagax.

5- Dawladda Itoobiya waxay howshaa u xilsaartay Gen Gabre oo khabiir ku ah arrimaha Soomaaliya. Madaxweeyne Farmaajo ayaa codsaday inaanu Gabre imaanin Soomaaliya si aan loogu arag xafiisyada dawladdiisa. Gen Gabre, ayaa maalinta talaadada kula ballansan Nayroobi saaxiibbada Farmaajo isagoo u keeni doono dokumenti iyo caddaymo,kadibna waxaa saxaafadda la hadli doono madaxweyne Farmaajo haddii dokumentiga la keeno uu noqdo mid macquul ah.

6- Saaxiibbada Farmaajo ayaa arko in arrintu aanay sahlanaynin, la iskuna hallayn karin wax Gabre soo wado. Waxayna bilaabeen olole dhanka warbaahinyta ah. Ololaha warbaahinta ee saaxiibada Farmaajo waxuu ku wajahan yahay arrimaha soo socdo:

a) In madaxweynaha uu neceb yahay itoobiya laakiin ay RW iyo taliyaha nabadsugidda u hoos galiyeen khiyaanadan. markaa ma habboona in madaxweynaheenna wadaniga ah la ina ku diro.

b)In Qalbi dhagax aanu soomaali ahayn, soomaaliyana ay ka weyn tahay qalbi dhagax iyo hal qof.

c) in la kala saaro Soomaaliya iyo Ogaadeenya, lana bilaabo olole ah maxaa naga galay ogaadeenya. In shacabka la fahamsiiyo in burburka Soomaaliya ay sabab u ahayd sheegashada dhulalka maqan.

d) in arrinta Qalbidhagax looga jeedo in lagu dumiyo dawladda, ayna ka faaiidaysanayaan mucaaradka dawladda gaar ahaan Dammuljadiid iyo kuwa kale oo damac ka leh xukunka.

7- Waxaa saacadahii u dambeeyay baraha xiriirka bulshada ku batay: aan ka warsugno, yaan la degdegin, madaxdeenna waa wadaniyiin waase la shirqoolay, cadwga yaan loo jabin madaxweynaha, Qalbidhagax waa itoobiyaan, maxaa naga galay Ogaadeenya, dambiile waa la dhiibi karaa, Onlf dad soomaali ah bay laysaa, shabaab bay xiriir la leedahay iwm.

8- Madaxweynaha iyo saaxiibadiiis qaarkood waxay iska indho tirayaan in arrintu leedahay dhinacyo siyaasadeed, dastuur, cadaalad, xuquuq baniaadminmo, qabiil iyo taariikh aan harayn.

9- Kuwa waxgaradka ah ee madaxweynaha ku dhaw waxay arkayaan in xalku yahay in la eryo RW ama Taliyaha Nabadsugidda iyo wasiirada qaar, isbeddel degdeg ahna la sameeyo, waxayse ka baqayaan in albaab cusub ku furmo, kuwa la saarayana ay itoobiya kaashadaan.

10- Waxaa wali aamusan xoogagga siyaasadeed iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada, guddoonka labada aqal iyo xildhibaannada Qaranka iyagoo sugaya warka rasmiga ah ee dawladda si ay tallaabada ku habboon u qaadaan iyagoo adeegsanayo hay’adaha dastuuriga ee dalka.”

Isse Farah