Shir hadimo sharafeed ahaa oo maanta lagu qabtay magaalada London oo ay ka qayb galeen odayaal, aqoonyahano, siyaasiyiin xilal sarsare kasoo qabtay Puntland iyo waliba qaybaha kale ee jaaliyada reer Puntland ee Britain ayaa looga hadlay sidii QAARAAN-QARAN oo dhaqaale ah loogu aruurin lahaa JIDKA isku xira magaalada xeebta ah ee Bender-bayla iyo magaalada Qardho oo haatan ah wado aad u dhib badan marideeda.

Ahmiyada ugu weyn ee kulankan ayaa ahaa in la dhageeysto guddi ka yimid Puntland oo waday xog hordhac ah iyo qiimayn ay kusoo sameeyeen jidka. Gudigan iyagoo ka ambaqaadaya dhagax dhigii uu sameeyey bilowgii sanadkan madaxweyne Cabdiwali Gaas ee ahaa in dowlada Puntland ganacsatada iyo Qurba joogta ay iska kaashadaan dhismaha wadadan ayaa gudigan warbixinta ay sida hordhac ah u jeediyeen ay ahayd in Qurba joogta Puntland ee Yurub, North America, Carabaha iyo Africa ay bixiyaan dhaqaale ay ku taageerayaan mashruucan halbowlaha u ah Nolosha dadka ku dhaqan mandaqada oo dhan.

Gudiga KMG ah ee wadadan Qardho iyo Bender-bayla ayaa bilaha soo socda soo dhameeystiri doona sahankii loo baahnaa iyo qalabkii lagu howlgali lahaa, iyadoona loo balansan yahay shirweyne kale oo aad u balaaran oo looga hadli doono ka miradhalinta mashruucan.

Sanadkan bilowgiisii ayaa mar uu madaxweyne Gaas safar ku bixinayey dhulka fog fog ee Bari iyo Karkaar wuxuu dhagax dhigay dhismaha wadadan oo isku xiri doonta Qardho iyo Bender-bayla, iyadoo uu madaxweynaha balan qaaday taaba gelinta mashruucan qiimaha u leh umadda reer Puntland haday noqon lahayd ganacsiga, nolosha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland.

PN24 LONDON