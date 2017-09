Warar aad loogu kalsoonaan karo ayaa waxay sheegayaan in Aqoonyahano iyo Qurba Joogta Reer Puntland ah ay dacwad ka yihiin sida sharcidarada ah ee loo maareyey Heshiiskii uu Cabdiweli gaas lagalay Shirkadda P&O Ports ee Dubai.

Waxa aad fagaare kaga dhawaaqday eeda iyo dhaleecayn jahaysan oo nuxurkeedu yahay dad ayaa diidan horumarka Puntland.

Waxaa weedhaas ay furtay arrimo badan oo ilaa hadda xog iyo jawaab loo la’yahay, kuwaas oo loo soo koobi sidan:

• Madax-Weynihii Puntlandoo oo si waafaqsan sharciga u yaal lagu doortay cidi ma diidi karto.

• Waxa ay ku habboonaan lahayd in aadan si dadban hadalka u dhigin oo aadan hadalka daboolin ee aad cidda horumarka diidan iyo horumarka ay diidan yhiin labadaba caddaysid.

• Madax-Weynahayagii ayaad tahay maamuus iyo sharafna waad naga mudan tahay, adigana shcabka P/Land wuxuu kaa mudan nahay in aadan noolu dhaqmin-hadlin in aannu nahay xoolo. Heshiisyada aay soo gashay waxa shacabku xaq kuugu leeyahay in aad soo hor-dhigto.

• Heshiisyada aad saxiixaysaa haddii uu saamayn ku yeelan doonaan shacabka noloshooda, jiritaankooda, maslaxadooda, taariikhdooda iyo dhaxalkooda, waxa ay xaq kuugu leeyihiin in aad war-gelisid, la tashatid, ra’yigooda tix-gelsid ka dibna wixii ka soo baxa xisaabta ku dartid.

• Taasi ma dhicin, waxa ayna reer P/Land ugu muuqataa inaad isu aragtay wax aan xoolaha garaad dhaamin oo boorso ku wadatid dad yo dalba. Taas waxaa markhaati u ah heshiiska iyo horumarka aad ka hadlayso adiga ku dhaafsana oo Xildhibaanada na masilaa ma aanay arag sida iyagu ka caddeeyeen idaacadaha. Maxaa kaa hortaagan in aad miidiyaha – Puntland TV intaad soo joogsatid shacabka warkaasi horumarka iyo qiimaha leh kaga dhawaaqdid isla markaasna aad noo raacisid shirkadaha aad heshiiska la soo gashay danta ugu jirta oo maalka intaas le’eg inoo gashanayaan.

• Barnaamij horumar oo ballaaran waxaa mar walka la socda saamayn nololeed iyo mid hantiyeed dadka degaan kaas ku dhaqan. isagaama tashan kartid adigu. Wax xiriir ah ama tashi ah oo dawladdu la samaysay dadka goobta mashruuca deggan ma jiraan.

Taasina waa halkii shaqo ka unkami lahayd. Waa yaab horumarka la diidey muxu yahay?

• Ilaa hadda wax diraasad ah oo la sameeyey ma jirto . “Mashruucana waa la bilaabayaa guryahana waa la duminayaa” sida wasiirka dekadaha iyo guddoomiyaha Gobolku sheegeen iyadoo la raacayo calaamadihii Wasaaraddu sameysay sanadkii 2016 (fiiri khudbadihii laga akhriyey Bosaso xafladdii 1da Agosto 2017).

• Dawladdu waa ankirsantahay goobta laga hadlayo in dad deganyihiin misna ishortaag mashaariic bey shegeysaa.

Gabagabo, Madax-weyne haddii aad isu aragtao kaligi tashade xoog iyo maal uu ku muquuniyo wixii diida barnaamijyada aad boorsada ku wadataan adiga iyo gaca-yarayaashu, ku soco. Haddii Somali nahay awalba laba kuma lulanayn ee dadkaas burburay. Wax aan la yaabayno ma aha – waxa keliya oo aanu ka xunahay waa in PhD(iigu) na qalday.

Fiiro Gaar ah: wali kaa dhawraynaa heshiiska iyo qodobadiisa oo dhan in aad u soo bandhigtid reer P/Land

Waxaa kaloo Jira in Aqoonyahano iyo Qurbojoog Reer Puntland ay Diyaariyeen Dawad ka dhan ah Madaxweynaha Iyo kuxigeenkiisa Puntland taas oo ay Dowlada Maraykanku Balanqaaday cidii lagu helo Wax is daba marin in ay sharciga lala tiigsan doono.