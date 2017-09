UGU HORAYN ASC

Waxan jecleystay inan shacabka Somaliyed gudaha iyo dibada Kala Jooga Hadaan idinla Wadaago arinta Maalmahan Taagan,

Iyo Sida Wax udhcayaan ,

Walaalayaal Jiritaanka Somali

weyn waxay ku jirtaa khatar Wayn

Waad Aragteen Madaxweynihi, waad Aragteen Golihii wasiirada, waad aragteen Aqalki sare , Shaleyna waxad goobjoog u ahaydeen Golihi shacabka, iyo Sida ay Wax udhaceen ,

HadabaShacabka somaliyeed waxan ugu baaqayaa inay Dadka iyo Dalka Badbaadiyaan.

Waxan idin sheegayaa Ajendaha shalay midka ku xiga waa in la Badalo Calanka iyo khariirada Soomaaliyed. Somaliyey

waxan Qabaa cabsi ah in 95% Golaha wasiiradu ogolan doonaan Badelida Calanka kadibna ay xoolaha qaranka ku bixin doonaan sidi golayasha kale u ansixin lahayen.

Waad aragteen Badeena waxa muran geliyay warqad yar oo laba wasir kala sixixatay, oo weliba Baarlamanki xiliga jiray uu si cad u Diiday oo weliba xukumadi xiligaa jirtay xilki looga qaaday.

Waxan usoo jeedinayaa shacabka soomaaliyeed inay hurdada ka toosaan Dadkooda iyo Dalkoodana ilaashadaan kulana xisaabtamaan Cid kasta masuuliyada ay hayso,.

Madaxweyne farmaajo waxan leeyahay.

Somaliya marba meel ayay Tabarteedu Joogtay xili ay gumeysi ku jirtay, xili ay inta maqan raadineysay , xili ay Burbur ku jirtay iyo hada oo la filayay inay madaxa kor u Qaado.

Dhamaan Dowladihii xiligii ku Meel Gaarka ahaa waxay ka fogaadeen in la taabto Daayee in laga hadlo ama su,aal la geliyo somalinimada iyo Dhulkooda.

Madaxweyne farmaajo Waxaan Ku Dhihi Lahaa Mudane Hadaadan soomaalia Halka ay Joogto Maanta Wax Ku kordhineynin

Bilaa Caleeg Bikuli ixtiraam kagatag halkii aad ugu timid oo ahayd Somalinimo, is jacayl iyo Midnimo. Kuwada Nool Hana horseedin Taariikh Mugdi ah. Oo Madaw,

Golaha Shacabka iyo Aqalka sare waxan leeyahay shacabku inaguu ina Doortay , inta kalana inagaa Dooranay oo ansixinay war halaga Daayo meesha lagu wado,

Intaas aan idinku ekeeyo koley qaar badan oo qabyaaladi ka buuxdo way so caytami lakin keena wadaniga iyo keena cid kale u shaqeeya ilaahay ayaa so qaban, wakhtiguna wu fashili shacabkuna waa markhaati. Kalo garo sir iyo caad.

Raali ka ahaada qoraalkadheer.

Xidig