Maamulka Galmudug ayaa soo saarey war-saxaafadeed ku qoran farta Ingriiska maalintii shalay kaas oo ay ku taageerayaan Xulafada Sucuudiga ee ka dhanka ah dalka Qatar waxana ay Dowladda federaalka ugu baaqdey in ay ku metesho rabitaanka maamulada dalka ka jira oo ay ka noqoto dhex-dhexaadnimada loo fasirety in ay la safatey Qatar. Maamulka Galmudug oo aan ahayn mid ay u dhismeen hay’adihiisi dowladnimo ayaa Madaxweyne ku xigeenkii maamulkaas Carabey soo saarey qoraal uu uga soo horjeedo kan ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Galmudug Xaaf. Xukuumadda Federaalka ayaa maanta soo saartey war saxaafadeed ay ku adkeysanayso go’aankii ay ka qaadatey Xasaradda dalalka Khaliijka ee bilaamatey horraantii bishii Juun, waxaana ay sheegtey in maamulada dalka ka jira xiriir fiican ay la leeyihiin iyo iskaashi, laakiin looga danbeeyo arrimaha dibadda, inkasta oo Dastuurka qabyada ah qodobkiisa 53aad qabo in Dowladdu kala tashato arrimaha masiirka ah ee taabanaya danaha maamulada dalka ka jira.

Wasiirka Warfaafinta Galmudug ayaa gelinkii danbe ee Khamiista soo saarey war saxaafadeed aad u kulul oo ay ku adkeysanayaan dalabkoodi ahaa in Dowladdu ka noqoto go’aankeedi, sababaha dalka Qatar ay u tagaeereyso Dowladdu ayey sheegeen in ay tahay lacag ay ku taageertey Madaxweynaha xiligii doorashada, lacagtaas oo ay sheegeen qofka soo qaadey. Warka ayaa lagu sheegay si toos ah in dowladda dalka Qatar ay taageerto argagixisada oo ah waxa ay ku eedeeyeen xulafada Sucuudiga ee cunno qabateynta saarey Qatar.

Hoos ka akhri warka Galmudug oo saidiisi ah.

WAR SAXAAFADEED

Dawlad Goboleedka Galmudug waxay mar kale ku celinaysa mowqifkeeda ku aadan go’aanka ay ka qaadatay khilaafka dawladaha Khaliijka u dhaxeeya.

Dastuurka ku meelgaarka ah qodobkiisa 53 aad wuxuu dhigayaa in

Iyada oo la qaddarinayo nuxurka iskaashi ee lagu shaqaynayo, xukuumadda Federaalku waa in ay Dawlad- goboleedyada kala tashataa wada-xaajoodyada la xiriira kaalmada dibedda, ganacsiga, cahdiyada ama arrimaha muhiimka ah ee la xiriira heshiisyada caalamiga ah. Marka ay wada-xaajoodyadu si gaar ahaan u saamaynayaan danaha khuseeya Dawlad- goboleedyada, xukuumadda Federaalku ergada wada-xaajoodka geleysa waxaa kaabaya wakiillo ka socda Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka. Xukuumadda Federaalka marka ay ka hawlgelayso wada- xaajoodyada, waa in ay isu aragtaa xilgudashadeedana ka muuqtaa in ay tahay ilaaliyaha danaha Dawladaha xubinta ka ah Dawladda Federaalka.

Dawlada Federaalka ah kuma salayn go’aanka ay ka qaadatay khilaafka Khaliijka xiriirka soo jireenka ah iyo danta joogtada ah ee kala dhaxaysa Dawladaha Sacuudiga, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. Taa bedelkeeda waxay ka doorbiday in ay taageerto Dawlada Qatar oo taageerta kooxaha aragagexisada ah, iyadoo loogu aabul naqayo qarashkii ay ku bixisay doorashada Madaxweyne Farmaajo ee uu garwadeenka ka ahaa Agaasimaha Xafiiska Madaxweynaha Mudane Fahad Yaasiin. Waxaana go’aanka u qaadanay in aan ilaalino xiriika Istiraatiiji iyo kan diblomaasiyadeed, danaha Ganacsi iyo kan Diineed ee Soomaaliya kala dhexeeya dawladaha afarta ah.

Waxaan uga digaynaa Dawlada Federaalka faragelinta qaawan ee ay ku hayaan maamulka Galmudug. Waxaa wax laga xumaada ah in ay Galmudugu la soo dhexgalaan kala qoqobid iyo caadifad qabiil. Galmudug uma dulqaadan doonto faragelinta iyo dhiilada qabiil ee ay Madaxweynaha iyo Raysalwasaaruhu horay ugula kaceen Hirshabelle.

Waxaan ugu baaqaynaa Siyaasiyiinta, Odyaasha, Waxgaradka, Aqoon yahanka, Ganacsatada, iyo Culimada kasoo jeeda Galmudug in ay meel uga soo wada jeestaan si wadajir ahna uga hortagaan daandaansiga iyo dhiilada lagu hayo Shacabka Iyo Dawlad Goboleedka Galmudug.

Dhamaad

Xafiiska Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug

