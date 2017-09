Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 27 September 2017 magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland kulan is xogwaraysi ah kula yeeshay nabadoonada iyo waxgaradka gobolada Sanaag iyo Hayland.

Kulanka ayaa waxaa Madaxweynaha ku wehelinaayey guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Mudane. Axmed Cali Xaashi, masuuliyiin ka tirsan goleyaasha dawladda Puntland, taliyaha ciidamada qalabka sida Sareeyo Guud. Saciid Maxamed Xirsi, saraakiisha ciidamada gobolada Sanaag iyo Hayland iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada dawladda Puntland.

kulanka oo ahaa mid looga hadlayey xaalada guud ee amniga gobolada sanaag iyo Hayland ayaa waxaa sigaara diirada loogu saaray cidhib tirka kooxaha Al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaya buuralayda Calmadaw, kooxahaas oo ay lagama maarmaan tahay in laga yeesho hadaf midaysan.

Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ugu horayn kulanka furay ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda ay leedahay in meel looga soo wada jeesto hadaf midaysana laga yeesho cadawga ummadda Soomaaliyeed ee Al-shabaab, kuwaas oo ku dhuumaalaysta buuralayda Calmadaw, islamar’ahaantaana sheegay in dawladdu diyaar u tahay qorshe kasta oo lagaga gungaadhayo soo afjaridda kooxaha Al-shabaab ee lidka ku ah jiritaanka, horumarka, iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed.

Madaxweynaha ayaa sidoo kale xaqiijiyey in shacabka Puntland looga baahan yahay isku duubni iyo inay ka midaysnaadan wax kasta oo lasoo dersa, si loo soo gebagebeeyo firxadka yar ee ku sugan buuralayda Calmadow ee ka tirsan kooxaha Al-shabaab.

Guddoomiayaha golaha wakiilada dawladda Puntland Mudane Axmed Cali Xaashi ayaa dhankiisa sheegay in dawladda Puntland iyo shacabkeedu ku caana maaleen iskaashi, is garabsi, cudud midaysan, hadaf midaysan iyo isku tashi, sidaasi darteedna ay muhiim tahay in meel looga soo wada jeesto cadawga tirada yar ee tamarta yar ee kooxaha Al-shabaab loona baahan yahay in si adag loo cidhib tiro.

Dhinaca kale Nabadoonada iyo Waxgaradka Gobolada Sanaag iyo Hayland ayaa balanqaaday inay diyaar u yihiin kana midaysan yihiin wax kasta oo dhankooda looga baahdo, isla markaana waxa ay xukuumadda dawladda Puntland uga mahad celiyeen mashaariicaha horumarineed ee ka socda gobolada Sanaag iyo Hayland, gaar ahaan wadda Ceel-daahir – Ceerigaabo oo dhismeheedu meel wanaagsan marayo.

Ugu Danbayn, Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu baaqay shacabka reer Puntland meel kastay joogaan inay ka qayb qaataaan halganka lagula jiro cidhibtirka kooxaha al-shabaab iyo sugidda xasiloonidooda iyo amaanka guud ee Puntland, isla markaana waxa uu Madaxweynuhu ku booriyey shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada amaanka.

=DHAMMAAD=

XAFIISKA, WARFAAFINTA, WACYI-GELINTA HIDDAHA IYO DHAQANKA EE MADAXTOOYADA DAWLADDA PUNTLAND.