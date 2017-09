Madaxweynihii hore ee Puntland General Cadde Muuse Alle ha naxatiistee wuxuu kullansadey tilmaamo ama sifooyin ay adag tahay in ay qof ku wada kulmaan.

1. Wuxuu ahaa darajada xaga ciidanka ka gaarey Janan (1979 ayey aheyd markii loo dallacsiiyey Sareeye Guuto), wuxuuna ka mid ahaa saraakiishii ugu horeysay XDS ee 1959 oo wax ku soo bartey kulliyadda ciidammada Talyaaniga ee Modena & kulliyadda dagaalka ee Frunze ee Dalkii la oran jirey Midowga Soofiyeeti.

2. Wixii ahaa nin loo qadarriyo sida odey-dhaqameed, wuxuuna ku caan baxay in uu marar badan wax ku xalliyo odeynimo iyo qaab-dhaqameed, ee uusan wax walba u isticmaalin in uu ku xaliyo awoodiisa siyaasadeed iyo awoobtiisa ciidan, taasoo marar keenta in ay dadka qaar u fasiraan si kale.

3. Wuxuu ahaa siyaasi ruug-caddaa ahaa oo la soo shaqeeyey dowladdii rayidka aheyd, tii kacaankii, SSDF, ugu danbeyna wuxuu noqdey Madaxweynaha Puntland 8 Janaayo 2005 oo uu xilka hayey muddo 4 sanno ah. Waxay saaxiib dhow ahaayeen Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, wuxuuna ii sheegay shakhsiyan in idaga & Candullahi Yuusuf ay taxneyd illaa caruurninadoodii.

4. Wuxuu ahaa reer magaal gaamurey, bulshey ah, kaftan badan oo runtii maadeys iyo culeys la’aan ku darsadey, dadkuna u siman yahay, wuxuuna ahaa dadka loo yaqaan beesaaniga ee leh dhaqanka dadka u dhexeeya oo ay qabyaaladdu ku yar tahay, dadkuna isugu mid yahay. Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin oo mar ka sheekeeyey baa yiri ” Cadde Muuse wuxuu ahaa Askari, Waddani, Siyaasi iyo Odey, mar walbana wanaag fisha.” Dhaqankaas beesaaniga wuxuu keenaa in marmarka qaarkood aan si dhable ah (serious) loo qaadan.

5. Wuxuu sabab u ahaa in Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed loo doorto Madaxweynaha Soomaaliya, la’aantiisna ma suurtagasheen in calankii Soomaaliya dib looga taago Villa Soomaaliya, wuxuuna dowladdii TFG la garab-istaagey mood iyo nool wixii uu heli karey ama haaban karey. Dhaqaale badan oo loo tuso in la Musuqmaasuqayna wuxuu runtii u weeciyey dowladdii dhexe, gaar ahaan xilliyadii Jawhar, Baydhabo iyo ugu dambeyn Muqdisho. Waxaan aad ula yaabey sida aan kala harka lageyn ee General Cadde Muuse u garab-istaagey Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo dowkaddii dhexe ee curdanka aheyd iyo sidey isugu kalsoonaayeen; iyadoo weliba dagaal ku dhexmarey Puntland.

CADDE MUUSE ABAAL BAAN U HEYNAA

Doorashadii 2013/14 waxaa jirey buuq aad u ballaaran oo runtii sigey in ay Puntland doorasho xor/xalaal ka dhici weydo, waxaana jirey is-faham la’aan ballaaran oo xataa isku-dhac keeni karey, mana jirin isku-xirnaan xaga dhaqan ah oo meelmarin karey heshiis adag oo qaban karey dhinacyada oo dhan. Waxaa xusid mudan in Madaxweyne Cadde Muuse uu door fiican ka cayaarey isu-soo-dhoweynta dhinacyada oo dhan, isagoo xiriir fiican la lahaa dhinacyada oo dhan, wuxuuna qeyb weyn ku lahaa in ay Puntland ka dhacdo doorashadii ugu qiimaha badneyd.

Su’aal: Puntland ma heli doontaa 2019 qof leh miisaankii Cadde Muuse AHUN oo ka qeyb-qaata samato-bixinta Puntland si ay u dhaafto duruufta adag ee ku soo wajahan?

General Cadde Muuse wuxuu dhashay 1 Luuliyo 1937, wuxuuna dhintey 8 Febraayo 2017.

Alle ha u naxariisto Madaxweyne Cadde Muuse (Maxamuud Muuse Xirsi), Soomaali oo dhanna samir iyo iimaan.

Waxaa Qorey:Mudane Ali Haji Wardame