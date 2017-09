Dawladda Masaarida oo uga digtay muwaadiniinteeda Barafunka Relax oo ayku tilmaantay mid dilaa ah oo qofku adeegsada uu muddo saddex cisho kadib amase afar uu geeriyoonaya ,

Waxana bayaan ka soo baxay wasaradda ganacsiga lagu amray barasaabadda gobollada in ay ka ururiyaan barafoonkan meheradaha lagu gaddo uduga iyo farmashiyaasha

Muwaadiniinta Masaarida ayaa waxaa soo foodsaaray cabsi iyo wel wel digniintan kadib

Digniintan Masaarida ayaa ku soo beegmaysa iyada oo wasaaradda difaaca ee Aljeeriya ay muwadiñiinta dalkaasi uga digtay barafuunkan

Iyada oo sheegtay in baaritaan la sameeyayay uu xaqiijiyay in barafuunkan ay ku jidho walax sun ah,iyada oo intaas ku dadhay in barafuunkan laga arkay dalalka MasarذKuwait Ciraaq iyo Sudan

Halka ka akhriso. Bayaanka digniinta Masaarida.