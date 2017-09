Inta laga arkay Heshiiska Gas iyo P&O Ports iyo qodobada aan danta Puntland iyo tan Somaliyeedba ayaan hoos idiinku soo lifaaqay.

KU: Madaxweynaha Dawlad Puntland ee Soomaaliya

KU: Barlamaanka Dawlad Puntland ee Soomaaliya

KU: Madaxweynaha Dawladda Federaalka Soomaaliya

KU: Wasiirka Koowaad Dawlad Federaalka Soomaaliya

UJEEDDO: BAYAAMIN MUSHKILADAHA KU XEERAN HESHIISKA WAREEJINTA DEKEDDA BOSASO EE LALA GALAY SHARIKADDA DP WORLD

Ugu horrayn waxa yaab leh in mus’uliyiint Puntland oo heshiiskan soo galay ey qariyeen dukumentigii heshiiska oo asalka ahaa ee af ingiriisiga ku qoraa oo xataa barlamaanka aan la tusin. Waxa barlamaanka la horgeeyey nuqul af soomaali lagu tarjumey oo aan la hubin in uu dhammaystiranyahay, wax saxiix ahna aan lahayn. Nuqulkan soomaaliga ah laftigiisa ayaa waxa ku jira qodbo badan bulshada reer Bosaasood u cuntami waayey ayna ka hor yimaadeen, waxana ka mid ah:

Magacyada darafyada heshiiska galay waa laga been sheegay, iyadoo dawladda Puntland ee soomaaliya magaca ey heshiiska ku gashey uu yahay:

DAWLAD GOBOLEEDKA MADAXA BANNAAN EE PUNTLAND, taasoo khilaafsan dastuurka Puntland, erayga ‘Madaxa bannaan’ oo la sheegtayna uu yahay mid khatar ku ah jiritaanka qaranimada soomaaliyeed, eyna habboontahay mas’uliyiintii magacaas beenta ah wax ku saxiixay in lagula xisaabtamo.

Shirkadda DP World meeshii mageceeda lagu qori lahaa ee ey saxiixi lahayd waxa ku qoran sharikad kale oo aan la sheegin xiriirka ey la leedahay DP World oo la yiraahdo: GLOBAL PORT SERVICES FZE.

Naqshadda cusub ee dekeddu wexey muujineysaa in dhulka la bixiyey ee lagu wareejiyey sharikadda ey ku jirto xaafaddii qadiimiga ahayd ee magaalada Boosaaso ka asaasantay inteeda badan, iyadoo weliba qodob heshiiska ka mid ahi dhigayo in haddii sharikaddu u baahato dhul kale in inta xaafadda ka hartay la duminayo. Mas’uliyiinta Puntland wexey ku celceliyeen “hadda wax la duminayaa ma jiraan” marka waxa weydiineynaa “hadhow se? …” haddii warkooda wax ka jiraan naqshad tii hore ka duwan ayey soo bandhigi lahaayeen.

Qodob kale oo aad khatar u ah, xukuumadda Puntland na ey ilaa hadda dadka u fasiri la’dahay xiriirka uu laleeyahay ballaarinta dekeddu waa: in sharikadda lagu wareejinayo/la siinayo 185km oo ah dhul-badeedka jiho walba ka xiga dekedda, taas oo macneheedu yahay in la bixiyey badda Puntland inteeda badan (min Maydh ilaa Xaafuun) muddadas 30ka sano ahna ey shirkaddaasi haysaneyso.

Lacagta la sheegay in lagu maalgelinayo dekedda Bosaaso oo dhan 336 milyan oo doolar ma aha mid u dhiganta shaqada la qabanayo. Sida heshiiska iyo naqshadda ku cad waxa ugu wayn ee dekedda lagu siyaadinayaa waa 450m oo xeebta raacsan oo dekedda lagu darayo; 450m waxa sharikaddu ku qiimaysatay in ey ku bexeyso 45 milyan oo dollar. 291ka milyan ee soo haray waxa lagu sheegay in ey ku bexeyso wiishash (Cranes), kombiyuutarro, dayactir dekeda iwm, taas oo ah waxa lagu qoslo.

Heshiiska waxa ku qoran in mas’uliyiinta Puntland sheegteen lahaanshaha iyo tasarufka Dekedda, xaafadda dumeysa iyo badda ey bixiyeen, caddaynteedana sharikaddu waa ka sugeysa. Hantidaas oo isugu jirta mid qaranka soomaaliyeed ka dhexaysa iyo mid dad gaar u leeyihiin.

Waxa heshiiska ku qoran, haddii heshiisku socon waayo oo Puntland soo dhammaystiriweydo shuruudaha laga rabo, in ey Puntland ku soo celiso muddo 30 maalmood gudeheed ah lacag 10 milyan oo doolar ah oo loo hurumariyey si ey hawlahaas ugu soo dhammayso iyo wixii kharja kale ah oo sharikadda ka baxay.

Qodob kale oo muhiim ahi waxa weeye in shuruudaha Puntland laga rabo ey ka mid tahay, in Dawladda Dhexe laga keeno warqad oggolaansho. Sidaas darted waxan Dawladda Dhexe uga baaqeynaa in ey ka digtoonaato oo aan lagu qaldin in ey qayb ka noqoto heshiiskan lagu dhaxal wareejinayo Dekedda iyo Badda Soomaaliyeed, warqadaasna aaney bixin.

GABGABO:

Haddaba, qodobada kor ku xusan iyo qaar kale oo la mid ah oo aannaan halkan ku soo koobi karin waxa ey iftiiminayaan in heshiiskani dhibaato baaxadweyn xambaarsanyahay oo aan wax dan ahi ku jirin. Sidaas darted waxan mas’uliyiniimta Puntiland xusuusineynaa in dadku u dhiibtey mas’uliyadda ey u hayaan, ‘mandate’ na aaney u haysan in ey heshiisyo qarsoodi ah oo ey hantida qaranka iyo midda shicibba ey ku bixin karaan oo ugu wareejin karaan shirkado ajnebi ah. Mas’uliyiintaasi si qar-iska-xoornimo ah ayey ugu adkaysanayaan in ey hashiiskaas khasab ku fuliyaa iyagoo welibana aflagaado ku sii daraya. Waxan idiin sheegaynaa in heshiis kaasi fashilmay oo xalku yahay in aad xaqiiqada qaadataan aadna joojisaan gebi ahaan heshiiskaas. Haddii kale waxa suurtagal ah in xaaladdu halkaas ka sii forgaato oo kiis khiyaamo qaran ah la idinku soo oogo oo la idinku maxkamadeeyo.

Dawladda Dhexe xil ayaa ka saran ilaalinta dalka bad iyo berriba iyo in aan lagu xadgudbin hantida qaranka ka dhexaysa. Waxan ugu baaqeynaa in ey gudato waajibaad kaas dastuuriga ah oo ey soo fargeliso xaaladaha ka dhashay heshiiskaas. Haddii aaney wax kale qaban Karin waa in aaney calal aqal bixin warqadda ogolaanshaha heshiiskaas oo looga baahan yahay – taasina waa adcaful iimaan.

WA BILLAHI TOWFIIQ

GUDDIGA NABADOONADA IYO AQOONYAHANADA GOBOLKA BARI