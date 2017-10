Dastuurka Puntland doorka Madaxweyne ku-xigeenka waxa uu ku soo koobay 6 qodob, kuwaas oo u badan in uu yahay la taliyaha Madaxweynaha iyo in uu qabto shaqooyinka Madaxweynuhu u igmadey.

Sida uu qabo Dastuurka Puntland siyaasadda dalka waxaa hoggaamiya Madaxweynaha, marka laga hadlaayo Xukuumad ahaana waxaa loo shaqeynayaa si wadar ah, iyada oo go’aanka la gaaro aan qofna mucaaradi karin ee ay u furan tahay in uu is-casilo.

Madaxwayne ku xigeenka Puntland ayaa mudooyinka danbe uu khilaaf hoose u dhexeeyey Madaxweyne Gaas laakiin lama oga waxyaabaha runta ee laysku haysto laakiin waxaa loo badinayaa xaga maamulka iyo maaliyada.

Warar aad loogu kalsoonaan karo ayaa waxay sheegayaan in Hogaanka Puntland ay lunsadeen Maaliyadii ama hantidii Puntland dhinac walba cid la xisaabtamaysaa ma jirto waxay ilaaween in ay shacabka iyo dalka u dhaarteen waxag ilaaween in qabri ka horeeyo.