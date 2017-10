Waxaa lagu wadaa maalinta Isniinta ah ee berri in uu magaalada Kismaayo ka furmo shir ay ka qaybgalayaan shan maamul goboleed ee xubnaha ka ah Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaa magaalada Kismaayo ku sugan

Madaxweynaha Koonufr Galbeed Shariif Xasan Sheekh Adam

Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf.



Madaxweynaha hirshabelle Maxamed Cabdi Waare.



Iyo Axmed Maxamed Islaan oo shirka marti gelinaya.

Wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa u dhoofay magaaladda Kismaayo ee Xarunta Maamulka Jubbaland.

Shirkan waxaa ku dhawaaqey Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jublanad Axmed Maxamerd Islaan, waana mid ay maamulada uga arrinanayaan sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen ulana xisaabtami lahaayeen Doweladda Federaalka ah, kadib markii lagu eedeeyey in ay noqotey cagafcagaf burburineysa maamulada dalka ka jirey ee dhismahooda loo marey dhibaatada badan.

Dowladda Federaalka ah ayaa shirkan isku daydey in ay hor istaagto taas oo noqon weydey mid suurta gal ah, waxaana shirka qorshihiisu ahaa in uu maanta ka furmo Kismaayo waxaase jira dib u dhac ay dhici karto in uu furmo gelinka danbe ee maanta ama uu dib ugu dhaco maalinta Isniinta ah.

Ajandayaasha shirka waxaa ugu muhimsan, fasiraada Dastuurka ee qodobada 53 iyo 54, Xaaladda Galmudug, fulinta heshiisyada, go’aankii Dowalddu ku burburisey Madasha wadatashiga qaran iyo qodobo kale oo badan.