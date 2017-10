Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay wehelinayaan Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Shiikh Aadan, Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf iyo Madaxweynaha Hir-shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta gelinkii danbe 10 October 2017 dalxiis iyo booqasho ku tegey degaanka Goob-Weyn oo ah goobta uu webiga Jubba biyaha kaga daro Badda.

Degaanka goobweyn oo qiyaas ahaan ujirta magaalada Kismaayo 13-Km, ayaa ah meel qurxoon oo ku wanaagsan dalxiiska, isla markaana ah meel taarikhiya oo ka midda meelaha dhulka Soomaalida ugu qaalisan uguna quruxda badan.

Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku tilmaamay in goobtani tahay meel aanay jirin wax lagu masaalo amase lala-meel dhigo qurux ahaan, jewi ahaan iyo dalxiis ahaanba, waxaana uu Madaxweynuhu xusay in Soomaaliya tahay dhuldihin, qurux, bilic iyo cimilo wanaagsanle loona baahan yahay in dhulkaasi laga faa’iidaysto, gaar ahaan goobaha dalxiiska sida degaanka Goob-weyn.

Dhica kale Madaxweynaha ayaa sheegay in degaanka Goob-weyn ku caan yahay beero kuwaas oo lagaga faa’iidaysto biyaha webiga Jubba, dhuldaaqsimeed had iyo jeer Alle ku manaystay dhir cagaaran oo ay xooluhu ku nimcaysteen, kalluunka iyo sidoo kale dalxiiska oo ah goob markasta mashquul ah oo ay soo booqanayaan shacab Soomaaliyeed.

Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shacabka degaanada hoostaga magaalada Kismaayo iyo guud ahaan shacabka reer Jubbaland ku booriyey inay illaashadaan goobtani qurxoon ee kulmisatay khayraadka dabiiciga ah ee bini aadanku ugu baahida badan yihiin.

Ugu danbayn, Madaxweynaha Dawladda Puntland iyo Madaxweynayaasha kale ee ku wehelinaayey dalxiiska ayaa booqday xarunta Madaxtooyada magaalada Kismaayo oo ah goob u dhisan qaab casriya.

=DHAMMAAD=

