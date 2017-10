Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas oo maanta loo doortay Guddoomiyaha Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa ka hadlay shirka Kismaayo iyo arrimaha ka dhex jira dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.

Wareysi uu siiyay Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayuu sheegay in muddo laga fikirayay in la sameeyo Madal ay ku mideysan yihiin, isagoo xusay in qorshaha uu markii hore ahaa in la dhiso Madasha Qurac Forum, balse arrimihii doorashooyinka ay soo kala dhex galeen.

“Mas’uuliyadda dalka oo dhan xamar kuma koobna, 90% dowlad goboleedyada ayay mas’uuliyada saaran tahay, marka aad Xamar ka baxdo oo dhanka Balcad aado, marka la gaaro Hiilweyne, Hirshabelle ayaa ka mas’uul ah, markaa aado dhanka Jaziira Koofur Galbeed ayaa la galayaaay”ayuu yiri C/wali Gaas.

Hoos kadhegayso