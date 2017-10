Ilaahow Adaa Weyn

Ilaahay Isaga ayaa na uumay nana oofsanaya

Nafwalba maalin uunbey go’eysaa Balse geeridu kala Xanuun badan.

Qisadaan waa qisadi iigu xanuunka badneyd oo isoo marta.

Ise Samow waxa uu ahaa saxiib aad iigu weyn wuxuu isoo wacay isbuci hore dhexdiisa si aan uga caawiyo Walaasheen #Farhiya_Muhiyadin_Abdulle, oo uu ka dhumay Baasaboorka Shaqada (Service Passport).

Waxaan usheegay Dukumiintiyada lagama maarmaanka ah ee laga rabo hadii uu qofka uu ka dhumo baaboorka.

Warqadihii aan u sheegay ayay soo dhameestirtay, wuxuu isoo wacay Maalinti khamiista aheyd oo uu iga codsaday inuu ii keeno Warqadaha si aan uga caawiyo sidii gebedha oo safar waxbarasho u baxeysa ugu heli lahaa Cusbooneysiin Degdeg ah.

Waxaan taleefonka ugu sharaxay Xafiisyada ay khuseyso si uu aniga iga maarmo;

Balse wuxuu ku adkeestay inuu ii keeno.

Maalintaas oo aan mashquulsanaa awgeed waxaan ku ballannay inuu habeenki Bacdal maqrib uu Hotel X iigu keeno balse Nasiib darro ma aysan dhicin.

Subaxnimadi Saakay oo sabtida ayuu dhowr jeer isoo wacay Balse hurdada oon ku yara daahay awadeed kamaanan qabanin, marki aan xafiiska usii socday ayaa waxaa isoo wacay #Farhiya oo ka walwalsan in ay ka dibdhacdo koorsadi waxbarashada niyadda ayaan u dajiyay waxaana u sheegay inaan howsheeda dhaksi ku dhameynayo, Marki ay khadka ka baxday ayaan wacay sxbkey Samow oo aan u sheegay inaan xafiiska kusii jeedo shirar aan galayo oo 12:30pm Duhurnimo kasoo baxayo markaas lee uu ii keeno.

Wuxuu igu adkeeyay inuu 1:00pm ii keenayo.

Nasiib wanaag shirkii marki uu dhamaaday ayaa waxaa qado iiso kaxeeyay Masuul kamid ah Raggi aan shirka ku wada jirnay si aan u dhameestirno Howlo shaqo oo u baahan qoraal badan.

Wuxuu igu adkeeyay inaan wada qadeyno kadibna aan shaqada isla qabanno, Aniga ayuu i weydiiyay meel jawi dagan ah oo aan qado ka helno kuna shaqeysankarno.

Waxaan ku dhahay Maqaayad X oo ku taalo liido ama Maqaayad Y oo aan ka fogeyn isgoyska Zoobe oo uu qaraxa ka dhacay, Dood gaaban kadib waxaan isku waafaqnay inaan tagno Maqaayadda Y oo u jirta in ka yar 500m Halka uu qaraxa ka dhacay.

Abaaro 1dii iyo daqiiqado waxaa isoo wacay sxbkey Ciise Samow Waxaan ku iri Maqaayad Y iigu imow, daqiiqado kadib waa kan Sxbkey oo ay la Socdaan Farhiya oo ah Gabadha baasaboorka ka lumay iyo Amin oo ay Wasaaradda Arimaha Gudaha ka wada tirsanyihiib;

Waxaan ku khasabnay inay nala qadeeyaan. Marki ay Qadadu dhamaatay oo aan aad u wada kaftannay ayaan asxaabteena Macsalaameynay kadib marki aan kala wareegay Warqadi waxaana ku balannay inuu gabdha iiso diro beri 11:00 barqanimo ka horne aan u dhameeyo Saxiixyada lagama maarmaanka u ah.

Markii uu nagasii Maqnaa 5Daqiiqo uun oo kaliyah ayuu Qarax weyn oo gurigii aan ku jirnay muraayadihii ka daadiyay ka dhacay meel aanba moodnay albaabka maqaayadda. Isla markii waxaan wacay numberkiisii waa uu ii bixi waayay waxaan kaloo wacay numberki gabadha isna wuu ii bixi waayay Caawa oo ay Saacaddu ku dhawdahay Saqda dhexe ilaa iyo hadda cid war ka heyso malahan, waxaan la xariiray asxaab iyo qaraabo waxaan ka raadiyay Isbitaalada dhaawaca la geeyo ee muqdisho ku yaal, dhamaan waa lagasoo waayay. Waxaan raadiyay taargada gaarigiisii waxaan la wadaagay Hay’adaha amaanka si loo hubiyo inuu ku jiro gawarida Qaraxu haleelay, Taargo in la garto iska daayee Gawaaarida nuucyadooda ayaan lakala garankarin sida ay u burbureen kaliyah!

Waxaan isku daynay inaan dadka Meydka ah laga dhex aqoonsado Balse rag iyo dumar in loo kala saaro ayaaba adkaatay.

Wax aan sameyno ma naqaan ee ilaahow adaa awood kuu sugnaatee Hadii ay noolyihiinne Silac ka dhowr, Hadii ay dhibteenne Cadaabka ka dhowr.

Aamiin

Abdirahmaan Adle