Inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun

Qaraxii 14-10-2017 oo ahayd maalin Sabti ah Salaada Casar la adamay ayaa waxa uu ka dhacay Magaalada Muqdisho ayaa ahaa qaraxii ugu weynaa oo kadhaca Soomaaliya qaraxaas oo sababay dhimashii ugu badnayd inta la og yahay 287 qof iyo Dhaawac intaa ka badan.

Marka intaa laga yimaada Dhacdadii Xanuunka Badnayd Dad badan ayaa weli waxa ay is waydiinayaan sidee wax u khaldameen.

Dad badan ayaa aamin san in dhibaatadii dhacday 14-10-2017 ay Dowladu lug ku lahayd.

Marka ugu horaysa Gaariga Dhibka Fuliyey waa lakala gatay Waxaana Gatay shakhsi degan Muqdisho oo ay isku heyb yihiim Kheyre waxaana la geeyey Afgeeyo waana meesha lagu soo buuxiyey.qaraxyada.

Gaarigii waa lasoo kaxeeyey waxaana lasoo geliyey Magaalada Muqdisho iyada oo ay tahay naalin cad isgoyska soobe oo meelkasta iyo isgoys kasta ciidan joogo waana halbowlaha qaybaha ka mid ah magaalada Muqdisho waana wadnihii Xaaf..

Qaraxii waa dhacay meeshii masiibaa ka dhacday aad iyo aad u baaxad weyn marka su.aashu waxay tahay Dowladii maxay qabatay.waxa keliya oo ay Dowladu qabatay waxay ahayd 200 ml oo dhiig ah.

Dhibaatadii 14-10-2017 Dowlada Soomaaliya waxaa lagu haysanaa waa in aanay kaba hadlin in baaritaan lagu sameeyo dhibaatadii dhjacday umada Soomaaliyeed xataa hadii aanay awoodin iyadu waxay ahayd in ay beesha caalamka waydiisato in laga caawiyo xataa dowlada Turkiga oo aad u taageerta Soomaaliya waxa keliya oo la waydiistay ma caawino daawo oo keliya.

Mida kale oo yaab noqotay nimankii umada gumaadi jiray ee Alshabaab oo yiri anaga ma nihin.

Marka shaki badan ayaa jira Bal daawada 1999 markii uu Raysulwasaaraha ka noqday Putin Raashiya wuxuu kusoo galay Siyaasada.