Warar aad loogu kalsoonaankaro ayaa waxag sheegayaan in goor dhaweyd war naga soo garay,Magaalada Garoowe ayaa xaqiijinayaan in muran dagaal rasaaseed dhaliyey uu dhex maray xubno ka tirsan Guddiga Nabadgelyada ee Gobolka Nugaal iyo Talilyaha Booliska Puntland Gen. Cabdulqaadir Shire Faarax “Ereg”.

Warku wuxuu intaas ku darayaa in uu hotelJubba oo ku yaal magaalada Garoowe uu ka socday kulan ay masuuliyiintaasi uga hadlayeen xaalado la xiriira amniga magaalada Garoowe, waxaase lagu soo waramayaa in uu halkaas ka dhashay muran u dhexeeya Talilyaha Booliska iyo Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Cumar Faraweyne.Murankan ka dib ayaa waxaa goobjoogayaashu sheegeen in uu bastoolad la soo baxay Taliyaha Booliska kadibna uu ku riday Guddoomiyaha, haseyeeshee uu halkaas ku dhaawacmay Taliye ku xigeenka Booliska G/sare Bile kadib markii ay xabadu lug kaga dhacday, Dhaawaca taliye bele ayaalagu Dabiibayaa cibataalka Groowe.

Waxaase Magaalada Garoowe sok gaaray shalay Madaxweyne Gaas.