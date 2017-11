Waxaa qoray: Ridwaan Haji Abdiwali

MARAYKANKA IYO SOOMAALIYA: Warar aan helay, walina aan daba socdo ayaa sheegaya in dawladda Maraykanka ay suuragal tahay in ay joojiso gunnadii ay siin jirtay ciidanka Soomaaliya kaddib markii ay heleen xog muujineysa in saraakiil sarsare oo ka tirsan Dawladda Soomaaliya ay la shaqeeyaan Al-Shabaab isla markaana fududeeyay qaraxyadii ugu dambeeyay ee 14-kii iyo 28-kii October.

Haddii go’aankan uu sax noqdo waa mid dhabar-jab ku ah dawladeena iyo dalkeena.

Safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya oo aan xiriir la sameeyay ayaan wali wax jawaab ka bixin wararkan – waxey ii sheegeen in ay xiriir ila soo samayn doonaan.

Warbixino dhowaan la faafiyay ayaa lagu sheegay in Maraykanku uu ka walwalsan yahay in taageerada amni ee loo fidiyo dawladda Faderaalka Soomaaliya ay gaarto Al-Shabaab.

Marar hore oo badan ayaa lagu eedeeyay dawladda Soomaaliya in laga la’yahay warqadaha xisaab-xirka ee cadaynaya sida loo isticmaalay dhaqaalaha lagu caawiyo dawladda Soomaaliya.

Allow danteena na garansii.